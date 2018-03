Sarri in conferenza stampa ha presentato la sfida di Europa League contro il Lipsia, che si disputerà domani sera al San Paolo

Sarri in conferenza stampa ha appena presentato la sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia.

Gara che sarà disputata domani sera alle ore 21:05 allo stadio San Paolo valevole per l’andata.

Queste le parole del mister raccolte da NapoliSoccer.NET: “Ho gli uomini contati ma cercheremo lo stesso di disputare una partita seria contro una squadra che mi ha sorpreso tantissimo.

Il Lipsia gioca davvero bene e sono anche meravigliato che non sia andata avanti in Champions.

Abbiamo bisogno di trovare le giuste motivazione per far bene in Europa senza compromettere il cammino in campionato.

Non è vero che abbiamo meno motivazioni, ma tutto fa parte di un percorso di crescita. Prima diventi grande nel tuo paese e poi ti senti pronto per l’Europa, è un passo che dobbiamo fare al più presto.

Reina o Sepe? Parlerò con Pep ma è un problema relativo, perchè Sepe per me è affidabilissimo quindi mi sento al sicuro anche con lui in porta.

Questa gara dovremo affrontarla con leggerezza mentale, perchè sicuramente subiremo un forte stress fisico visto la qualità dell’avversario.

L’Europa League è una competizione che si gioca al massimo della follia. Scendiamo in campo domani sera e dopo meno di 60 ore torniamo in campo. La Lega non ci tutela, pensate che il Lipsia ha giocato venerdì e rigiocherà lunedì. Credo di essere stato chiaro no?

Non fatemi domande sul campionato, bisogna solo pensare alla gara di domani, che è molto complicata per favore.

Dovremmo assistere ad una gara molto spettacolare per il modo che intendiamo il calcio noi e i tedeschi, ma visto che si basa su andata e ritorno si può anche fare qualche calcolo in più.

Milik migliora ma abbiamo deciso che mi dirà lui quando si sente di giocare, per ora non mi ha detto ancora nulla, invece Hamsik sta meglio, però valuteremo insieme se è il caso di mandarlo in campo.

Il Lipsia è davvero forte ci sono calciatori come Bruma, Kamp e Demme che sono pericolosissimi.

Schierare Diawara come centrale difensivo? Al momento ci costerebbe tanti gol, non ci si inventa difensori”.