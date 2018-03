Christian Maggio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League contro il Lipsia di domani

Christian Maggio, difensore del Napoli, ha presentato la gara di domani sera contro il Lipsia in conferenza stampa.

Queste le sue parole raccolte da NapoliSoccer.NET: “L’Europa League è una competizione a cui teniamo moltissimo, soprattutto chi come me gioca meno.

Troveremo di fronte una squadra sorpresa che sta dimostrando in Bundesliga quanto sia forte, ma anche noi vogliamo dimostrare il nostro valore.

In diverse occasioni abbiamo capito che questo può essere l’anno giusto per vincere lo scudetto, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Mancano ancora tantissime partite, il cammino è lungo e adesso siamo concentrati solo sulla gara di domani.

Non so se domani sarò in campo, lo spero naturalmente ma il mister non mi ha ancora comunicato nulla. Se dovessi essere in campo, sarò pronto per dare una mano ai giovani che possono sempre contare su di me.

Difficile dire se questo è il Napoli più bello in cui ho giocato, ma di sicuro va dato merito al mister che ha saputo dare consapevolezza ad ognuno dei propri mezzi. Posso solo dire che siamo cresciuti anno dopo anno.

Il mister è bravissimo a fare allenare con la stessa intensità sia i titolari che chi gioca meno, così chi scende in campo sa sempre cosa fare e Tonelli sabato ne ha dato la conferma.

Sono 10 anni che sono qui e mi sono sempre trovato benissimo a Napoli così come la mia famiglia, questo è fondamentale per un calciatore”.