La “bastonata” di Napolisoccer.Net. VAR? Abbiamo scherzato…

Il VAR e il suo uso molto limitato da parte degli arbitri italiani: tutto iniziò con le dichiarazioni di Allegri nel post di Atalanta-Juve del 1 ottobre

L’utilizzo del VAR da parte degli arbitri italiani nelle ultime giornate del campionato di Serie A appare sempre più distorto e limitato. Ci sono arbitri che nella posizione di addetti al VAR, pur avendo la possibilità di vedere e rivedere le immagini televisive, sbagliano nelle loro valutazioni; ci sono poi altri arbitri che preferiscono non ricorrere proprio al VAR (Calvarese, Irrati). Ce ne sono altri infine che ricorrono all’ausilio della nuova tecnologia solo nei casi di fuorigioco dubbi o presunti come ad esempio Banti in Napoli-Lazio, finendo per non accorgersi di una presa per il collo da wrestling di Milinkovic-Savic ai danni di Callejon sul finire del primo tempo che sarebbe stata da cartellino rosso e avrebbe cambiato ancora di più il volto della partita peraltro vinta nettamente dagli azzurri. Se Banti fosse andato a rivedere le immagini si sarebbe accorto del cartellino rosso da comminare al centrocampista della Lazio, così come si sarebbe accorto di un rigore solare su Dries Mertens per sbracciata in area di Wallace sullo stesso attaccante belga nel corso del primo tempo.

Ad annebbiare le menti degli arbitri italiani ed a generare notevole confusione sull’utilizzo del VAR ci pensò un po’ di tempo fa il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nelle dichiarazioni-piagnisteo rese lo scorso 1 ottobre nel post-gara di Atalanta-Juventus. Quelle dichiarazioni suonarono un po’ come una sorta di nuovo regolamento del VAR, che evidentemente gli arbitri italiani stanno rispettando molto alla lettera negli ultimi tempi: “Gli episodi decisi con il VAR? Non do giudizi, dico solo che se vogliamo far diventare il calcio un non sport allora continueremo a usare il VAR su situazioni soggettive. Poi in primavera gli episodi saranno così determinanti che le gare dureranno 4 ore come negli sport americani. Per me il Var andrebbe usato solo su elementi oggettivi, se un fallo è dentro o fuori dall’area, se è fuorigioco o no e se è gol o no. Per problemi soggettivi deve decidere l’arbitro per me”.

La tendenza degli ultimi due mesi di campionato è proprio quella sperata dal tecnico livornese della Juventus. Una riduzione notevole del ricorso al VAR da parte degli arbitri italiani limitato solo a quelli che Allegri definisce “elementi oggettivi” delle gare. Meglio sarebbe stato che il mondo arbitrale non si fosse fatto influenzare dal piagnisteo dello scorso ottobre del tecnico livornese che ha voluto dettare le nuove regole guida del VAR, che resta uno strumento valido e sicuramente di ausilio per l’arbitro in campo nella corretta valutazione di episodi dubbi o sfuggiti all’arbitro stesso. Ma il VAR è uno strumento che non deve subire alcuna limitazione. Ad esso si deve ricorrere sempre in occasione di azioni dubbie sfuggite all’arbitro o valutate male, non solo per casi di fuorigioco e di gol no-gol come vorrebbe Allegri, al fine di assicurare la regolarità delle partite e dei campionati. Altrimenti si sarà creato ancora una volta un qualcosa di inutile, annullato dai poteri forti del nostro calcio, e sarà di nuovo il caso di affermare: VAR? Abbiamo scherzato….