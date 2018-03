Mertens, il “diavolo rosso” del Napoli

Siamo sicuri che la prossima estate, senza l’Italia ai Mondiali, qualche tifoso del Napoli cercherà di consolarsi tifando per un altro azzurro, quello di Dries Mertens. Per l’occasione l’attaccante dismetterà per qualche settimana la maglia della tanto amata squadra partenopea e vestirà la casacca rossa del Belgio. Mertens, che sta disputando nuovamente una stagione eccezionale e ha già messo a segno 15 reti in campionato, si appresta a disputare con il Napoli una volata entusiasmante per la corsa al titolo e per la classifica marcatori dove nella stagione scorsa chiuse al secondo posto con il ragguardevole numero di 28 reti. Mertens fa parte di una nazionale che nelle ultime competizioni internazionali ha disputato grandi campagne di qualificazione per poi non riuscire a riaffermarsi alla fase conclusiva. Anche stavolta la selezione guidata da Roberto Martinez non risulta tra le favorite al successo finale, ma resta una delle squadre che incute più timore.

Mertens è uno dei fiori all’occhiello di questa rosa che il ct Martinez ha saputo plasmare da quando si è seduto sulla panchina dei Diavoli Rossi dopo Euro 2016. Oltre al gioiello del Napoli ci sono, solo per citarne alcuni, Kevin De Bruyne del Manchester City, Eden Hazard e Thibaud Courtois del Chelsea, Romelu Lukaku e Marouan Fellaini del Manchester United, Radja Nainggolan della Roma, Axel Witsel del Tianjin Quanjian, senza dimenticare l’esperto Thomas Vermaelen del Barcellona o il più giovane Michy Batshuayi del Borussia Dortmund. Il Belgio ha dominato il proprio girone di qualificazione con 9 vittorie e 1 pareggio, senza mai essere impensierito da Grecia e Bosnia Herzegovina, le squadre che per prime gli sono arrivate alle spalle. Solo la Germania a livello europeo ha fatto meglio con un percorso netto di 10 vittorie in 10 partite. Proprio i tedeschi campioni del Mondo in carica, insieme a Brasile, Francia, Argentina e Spagna, sono le maggiori favorite e subito dopo c’è proprio il Belgio di Mertens e soci.

In Nazionale, Mertens non gioca mai da centravanti come nel Napoli, è considerato un “jolly” offensivo che può svariare e con il suo modo di muoversi e toccare il pallone può cambiare gli equilibri di una gara. Un autentico valore aggiunto. Colui che a Napoli ormai chiamano Ciro, non sempre scende in campo da titolare come in maglia azzurra, ma è giocatore che grazie alle sue capacità di inserimento anche a partita in corso può veramente “spaccare” la partita. In un torneo lungo e logorante come il Mondiale, un giocatore delle sue qualità farà molto comodo al ct Martinez. Un asso che per il momento Maurizio Sarri si coccola e tiene stretto. Un giocatore cui i tifosi azzurri non faranno mancare il proprio affetto anche durante i prossimi Mondiali e siamo certi che, in mancanza del tricolore italico, da qualche finestra all’ombra del Vesuvio comparirà il tricolore nero-giallo-rosso del Belgio. Da tenere d’occhio anche i palinsesti dei migliori siti di scommesse sui Mondiali recensiti da Sportytrader.it: su Betfair è già disponibile la quota di 21 per Mertens capocannoniere, scommessa che più in là potrebbe essere proposta anche da altri bookmaker.