Probabili formazioni Napoli-Lipsia: turnover azzurro, tedeschi per segnare

Probabili formazioni di Napoli-Lipsia, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sarri col turnover, Hasenhüttl proverà a ipotecare il passaggio.

Nelle probabili formazioni di Napoli-Lipsia c’è l’analisi di una competizione che ricopre un ruolo diverso per le due società e di una partita che verrà affrontata con spirito probabilmente diverso tra le due squadre. La dice lunga anche il dato di affluenza dei rispettivi tifosi: per il Napoli si va verso il record negativo di presenze al San Paolo, dove però il settore ospiti sarà completamente esaurito.

Napoli

Sarri non ha nascosto nei giorni scorsi che l’Europa League sarà la competizione in cui farà riposare chi ne ha bisogno. Ciò nonostante, la rosa è corta per gli infortuni e le squalifiche di Mertens e Machach e le scelte sono obbligate, al punto da far ragionare lo staff tecnico sulla convocazione di qualche giocatore della Primavera come Gaetano. Molti si aspettano anche Sepe tra i pali, ma il tecnico potrebbe concedere a Reina le presenze necessarie ad avvicinare il record di Casillas, giocatore con più presenze nelle competizioni europee. Dubbio Albiol-Tonelli al centro della difesa, probabili staffette a centrocampo, con le condizioni di Hamsik da verificare, e per Insigne e Zielinski.

RB Lipsia

Hasenhüttl, tecnico dei tedeschi, pur dando il Napoli per favorito sa che segnare al San Paolo potrebbe rendere più semplice un passaggio del turno alla portata della sua squadra – non tanto per il valore degli azzurri, ma perché il Napoli sta puntando tutto sul campionato. Possibile quindi lo schieramento di una squadra particolarmente offensiva e con molti dei migliori in campo, anche perché il Lipsia tornerà a giocare in Bundesliga solo lunedì sera. Indisponibile l’italo-tedesco Diego Demme, lo svedese Forsberg rientra ora da un infortunio che probabilmente lo porterà in panchina.

Napoli – RB Lipsia, Stadio San Paolo, giovedì 15 Febbraio ore 21.05

Probabili Formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. All. Sarri.

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Kampl, Keita, Ilsanker, Bruma; Poulsen, Werner. All. Hasenhüttl