Hasenhüttl: “Il Napoli è favorito. Avremo l’impressione di essere ancora in Champions”

Ralph Hasenhüttl, tecnico del Lipsia prossimo avversario del Napoli in Europa League, è stato intervistato da Il Mattino che ne pubblica oggi, alla vigilia della sfida dei Sedicesimi di Finale, le dichiarazioni. La redazione di NapoliSoccer.NET le ha sintetizzate per i propri lettori in questo articolo.

Lipsia e Napoli sono state eliminate dalla Champions con qualche rimpianto: considera l’Europa League un ripiego?

“Certo, ci sarebbe piaciuto rimanere più a lungo in Champions, ma con questo difficile sorteggio che ci ha abbinato al Napoli avremo ancora l’impressione di giocare in questa competizione. Per noi l’Europa League è importante e vogliamo andare avanti”.

Quali possono essere i maggiori rischi da affrontare nella partita al San Paolo? Quali sono i giocatori azzurri più pericolosi?

“Vedo solo calciatori forti nel Napoli, tutti di alto livello e con un grande spirito di squadra. Inoltre, è facile comprendere che stanno giocando insieme da tempo, visto che gli automatismi sono perfetti. Non è un caso che il Napoli sia primo nel campionato italiano”.

Conosce il San Paolo?

“No, non ancora e non vedo l’ora che arrivi giovedì per entrarvi”.

Pensa che potrà allenare in Italia in futuro? E in quale squadra?

“Mi piacciono molto l’Italia e la lingua italiana. Se riuscissi a rinfrescare un po’ il mio italiano, allora potrei immaginare di lavorare qui un giorno”.

Che tipo di allenatore è Sarri?

“Come me, ha iniziato la carriera dai campionati minori e ha fatto tanta gavetta. Al Napoli sta portando avanti un ottimo lavoro e prepara la squadra sempre al meglio per i suoi impegni”.

L’opera di Sarri e Hasenhüttl è stata determinante per i successi di Napoli e Lipsia?

“Il lavoro di tutti gli allenatori incide sulle prestazioni di una squadra. Questo si riflette sulla classifica, sui punti ottenuti in campionato e nelle competizioni europee”.

Chi è il vero favorito tra Napoli e Lipsia per accedere agli ottavi di Europa League?

“Esclusivamente il Napoli” e chiude con una risata.