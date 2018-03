Carnevali: “Politano sta bene al Sassuolo, si è parlato troppo dell’affare col Napoli”

L’ad del Sassuolo Carnevali sollecitato ancora sulla mancata cessione di Politano al Napoli.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato nelle scorse ore dalla redazione di TRC TV. Tra le domande un ritorno sulla trattativa per la cessione di Politano al Napoli: evidente che la versione differisce ancora da quella del presidente azzurro De Laurentiis. Sempre più chiaro che la cessione non s’aveva da fare, per un motivo o per l’altro. Queste le parole di Carnevali sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Ciò che conta è la volontà del giocatore. Matteo Politano qui sta bene e può ancora crescere. C’erano richieste, ma abbiamo deciso di tenerlo. Si è detto troppo dell’affare col Napoli, ma semplicemente noi a gennaio non cediamo, come fatto con Zaza e Defrel in passato. Non volevamo indebolirci, il ragazzo voleva una grande squadra, ma abbiamo detto no al Napoli.

La situazione poteva sbloccarsi solo se avessimo chiuso per Caprari. Poi il Napoli nelle ultime ore ha provato a prendere Farias, per poi girarcelo insieme ad Ounas, ma c’era poco tempo. O siamo dilettanti o professionisti, e leggere ed approvare 40 pagine di contratto in così poco tempo era impossibile. Giuntoli è un grande professionista, ma non si è capito col presidente”.