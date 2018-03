Settore ospiti pieno per Napoli-Lipsia: 1500 tifosi con la squadra

I tifosi del Lipsia accompagneranno numerosi la squadra tedesca domani sera al San Paolo.

È tutto esaurito il settore ospiti dello Stadio San Paolo per domani sera: i tifosi del Lipsia hanno dato l’assalto ai biglietti destinati loro per la sfida dell’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League contro il Napoli. Saranno quindi circa 1500 i sostenitori tedeschi, una presenza importante anche in considerazione del fatto che i napoletani potrebbero essere intorno alle 10mila unità, disperse nei vari settori, per un ambiente che non si annuncia particolarmente caloroso per i colori azzurri.