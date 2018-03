Hamsik: “La Juve vale 600 milioni, ma noi vogliamo batterli”

Hamsik intervistato dai tedeschi di Sport 1 alla vigilia della gara contro il Lipsia.

Marek Hamsik ha rilasciato una lunga intervista ai tedeschi di Sport 1. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net:

“Fin da quando sono arrivato ho capito che il calcio significa tutto per i napoletani: è come una religione o una malattia che ti accompagna ogni giorno. Siamo un gruppo incredibile e l’atmosfera nello spogliatoio è eccellente. Abbiamo sempre il sorriso sul volto. Poi quando c’è da lavorare seriamente, lo facciamo.

Il calcio di Sarri è bello da guardare ma difficile da realizzare. Devi correre molto, spingere forte. Non è facile. Se conquistiamo la palla, allora viene fuori tutta la nostra forza che si manifesta soprattutto nel possesso palla. Ci divertiamo quando attacchiamo, ma in fase di contenimento c’è molto da recuperare. Durante gli allenamenti giochiamo sempre a due tocchi, vogliamo muovere sempre velocemente la palla. Quando i nostri attaccanti hanno palla possono tentare anche il dribbling.

Sarri è un fumatore incallito, è davvero incredibile. Non ho mai visto nessuno fumare così tanto. Grazie a Dio durante le partite deve trattenersi. Quando siamo sul campo, chiede sempre massima concentrazione e vuole che diamo tutto. Fuori dal campo, invece, è una persona tranquilla, scherza molto ed è socievole.

Sappiamo tutti quello che significa Diego per questa città. Lui è il numero uno e sarà tale per sempre. Tuttavia, vogliamo rendere meno nitido il mito di Diego vincendo qualcosa. È passato molto tempo da quando il Napoli ha vinto qualcosa, sarebbe meraviglioso rivivere quei momenti. Col record di goal non ho superato Diego: ci vuole ben altro per farlo. Per noi napoletani, Maradona è sempre il numero uno, non c’è nessuna somiglianza tra me e lui. Era un attaccante con tanta fantasia, io sono un calciatore e un uomo diverso, sono soddisfatto di me stesso. Sfortunatamente ero troppo giovane per vederlo giocare. Ho visto alcune immagini di lui in azione ma sono cresciuto con altri idoli.

Siamo già oltre la metà del campionato e stiamo facendo una corsa testa a testa con la Juventus, mentre gli altri club si sono allontanati. Potrebbe non ripresentarsi questa occasione in futuro, quindi daremo tutto per riuscire a vincere quest’anno. La Juventus è un club di caratura mondiale con una squadra eccellente dal valore di 600 milioni di euro. Non possiamo paragonarci a loro. Ma siamo sul punto di fare qualcosa di incredibile e vogliamo batterli. Abbiamo una grande voglia di conquistare il titolo quindi sono sicuro che stavolta tocca a noi per lo scudetto!.

Non conosco ancora bene il Lipsia. Abbiamo ancora molti video da guardare, sia a livello difensivo che offensivo. L’Europa League è una competizione altrettanto importante e vogliamo arrivare il più lontano possibile.

Nel calcio non si può mai escludere nulla, ma al momento non ho altri piani. Amo Napoli perché dopo tanti anni ho sviluppato un rapporto molto speciale con i tifosi. Mi piace molto il modo di vivere della gente, c’è molto amore tra di noi. Napoli ha il mare, il sole, puoi mangiare bene, e volendo puoi anche andare a sciare”.