Ag. Mario Rui: “Sta smentendo chi lo criticava senza conoscerlo”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Credo che contro il Lipsia Rui non scenderà in campo, perchè Sarri vorrà farlo riposare in vista del campionato.

La stagione del mio assistito è la più grande soddisfazione dell’anno per me, perchè con le sue prestazioni sta smentendo tutti coloro che lo criticavano senza nemmeno conoscerlo.

Purtroppo in Italia si diventa giornalisti troppo facilmente e quindi in tanti riportano notizie inesatte, ma adesso per me che conosco Rui da sempre, è una grande soddisfazione poter dire che si sbagliavano sul suo conto”.