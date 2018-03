Valentini: “VAR? Indietro non si torna, ma andrà migliorato il rapporto tra arbitri e tecnologia”

Antonello Valentini, ex dg della Figc, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Nell’ultima assemblea hanno perso tutti, da Tommasi a Gravina. Detto questo, la Federazione è nelle mani di Fabbricini, un grande esperto di sport che non tutti conoscono. Corretta anche la scelta dei tecnici, Corradi e Costacurta. Per il nuovo ct dell’Italia mi gioco un caffè su Roberto Mancini.

Ho tanti ricordi del Mondiale 2006, il più bello e anche il più difficile: c’è chi voleva togliere la fascia da capitano a Cannavaro, gli interrogatori di Buffon a Parma, le perquisizioni in casa di alcuni giocatori etc. Fu motivo d’orgoglio vincere in quel contesto.

La Serie A di quest’anno è molto divertente grazie al duello Napoli-Juve e non solo. Per lo scudetto sarà importante l’esito delle prossime tre partite. Nessuno, in Italia, gioca come il Napoli, ma la rosa è troppo corta. Sono stupito del fatto che a gennaio non sia stato rafforzato l’organico.

VAR? Indietro non si torna, i tifosi non consentiranno più certi errori, ma ovviamente andrà migliorato il rapporto tra arbitri e tecnologia. In tal senso, sono curioso di capire come sarà adottato il VAR ai prossimi Mondiali”.