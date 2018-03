Carmignani: “Reina leader e gran portiere, meriterebbe il rinnovo”

Pietro Carmignani, ex portiere di Napoli e Juve, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Stimo moltissimo Reina, è un portiere propositivo, ci mette del suo anche fuori dalla linea di porta. Ormai sui cross non esce più nessuno, lui sì. Reina è anche il primo a riproporre l’azione con lanci illuminanti, inoltre è un leader che sa farsi rispettare da tutta la squadra. Per questi motivi meriterebbe il rinnovo di contratto.

Sepe fece un ottimo campionato ad Empoli, poi non ha più giocato ma quando lo fa dimostra sempre il suo valore. Meriterebbe maggior fiducia.

Se il Napoli vuole acquistare un altro portiere, Perin può essere una buona soluzione, anche se ha caratteristiche diverse da Reina: è molto bravo tra i pali ma esce di meno sulle palle alte”.