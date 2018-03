Fontana: “Jorginho regista moderno, l’assist a Callejon una perla rara”

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli sta lanciando un messaggio al campionato: a differenza di quello che dicono i critici, si può vincere anche giocando bene. Se il calcio italiano vuole rinascere, quello del Napoli è uno spot importante. Certo, per vincere ci sono varie strade e lo dimostra la Juve, ma quella del Napoli è la più bella: non dimentichiamoci che il calcio è pur sempre uno spettacolo, i tifosi pagano un biglietto per divertirsi.

Jorginho è un regista moderno, sa interpretare le due fasi ed è cresciuto tanto anche in fase difensiva. L’assist per Callejon è una perla assoluta, c’è la lettura di un giocatore capace di vedere quello che accade trenta metri più avanti in pochissimo tempo.

L’Europa League va onorata, ma il Napoli è concentrato sullo scudetto. Dopo il doppio confronto tra Coppa Italia e Serie A, un collaboratore dell’Atalanta mi disse: è incredibile come, nell’arco di tre giorni, i giocatori del Napoli abbiano completamente cambiato l’espressione del volto. Capirono subito che sarebbe stata dura. Questo sta a significare che il Napoli sta puntando fortemente sul campionato”.