Mondonico: “Non è vero che Sarri non ha alternative, con la Lazio la prova”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Emiliano Mondonico. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli può vincere lo scudetto perché la Juve è impegnata in Champions e darà il massimo nella competizione europea e perché ha un gioco bellissimo. Poi, può succedere l’inverosimile, ma nella logica questi due perché possono fare del Napoli la squadra vincitrice dello scudetto, meritatamente.

In Europa League il Napoli se la gioca anche perché si possono giocare due partite in una settimana. Non è vero che Sarri non ha alternative e contro la Lazio lo si è visto: Hamsik fuori, entra Zielinski e il gioco non cambia, ansi forse migliora pure. Il Napoli ha imparato a soffrire, ad esaltarsi e soprattutto a non mollare mai”.