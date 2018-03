Faouzi Ghoulam, intervistato da Le Buteur dopo il nuovo infortunio alla rotula, evidenzia il sostegno del gruppo azzurro.

Faouzi Ghoulam ha rilasciato un’intervista pubblicata dal portale Le Buteur in cui ha commentato il suo nuovo infortunio alla rotula e la propria reazione allo stesso. Di seguito la sintesi dell’intervista operata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

Come hai preso questo nuovo infortunio?

“Siamo credenti e bisogna andare avanti ed avere pazienza. Bisogna lavorare per cercare di guarire prima possibile”.

Sorpreso dalle dediche dei tuoi compagni domenica?

“I gesti dei compagni di squadra non mi hanno sorpreso, siamo una famiglia. Sono tranquillo perché ho accanto dei compagni straordinari che mi sostengono, questo mi trasmette quella forza per tornare prima possibile”.



In Algeria ci sono state polemiche perché hai saltato delle partite con la Nazionale. Ti hanno indebolito mentalmente?

“Niente affatto, ma mi hanno ferito, ho deciso di non rispondere a caldo. Sapere che qualcuno ha esultato per il mio infortunio sui social network mi ha fatto davvero male. Io sono un credente, lo so che è Dio che dà ed è lui che prende, ma quando ci sono persone che desiderano il tuo male ti fai molte domande…”.

Sull’uscita dalla Champions League

“È un peccato perché avevamo la potenzialità per andare oltre, penso che la nostra concentrazione sia stata riversata sul campionato e questo ci ha tolto concentrazione. Ora restiamo concentrati sui prossimi obiettivi”.

Scaramanzia sulla parola scudetto?

“A Napoli dicono «Speriamo di vincerlo quest’anno», ma non si può pronunciare la parola. Quindi anch’io evito di pronunciare questa parola per rispetto della scaramanzia dei tifosi”.

Un pensiero su Ounas?

“Per lui Napoli è stata una scelta eccellente, presto diventerà uno dei migliori giovani in Italia ed in Europa. Cerchiamo di aiutarlo e di farlo inserire, insieme a Mertens e Kalidou, perché ha talento ed un grande futuro davanti”.