Nuovo CT Italia, Mancini in pole. Costacurta: “Colloqui rinviati con chi è sotto contratto”

Costacurta rinvia a data da destinarsi i colloqui con i candidati alla panchina della Nazionale. Mancini in pole secondo il Corsera.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, Roberto Mancini è in questo momento il candidato principale per il ruolo di prossimo CT azzurro. Il quotidiano milanese suppone che quando il tecnico sarà a Roma col suo Zenit, potrebbe esserci un colloquio con il sub-commissario federale Costacurta. Un’ipotesi smentita dallo stesso poche ore fa all’ANSA: “Io penso che i tecnici italiani siano fra i più preparati al mondo e c’è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il CT della Nazionale. Veramente sono tutti sotto contratto, tra due mesi potrebbe chiarirsi un po’ la situazione ma ad oggi le novità non ci sono. Adesso come adesso soltanto il colloquio metterebbe in difficoltà me, la Federazione e soprattutto coloro che sono sotto contratto”.