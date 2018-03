Ampi vuoti al San Paolo per Napoli-Lipsia. Solo 6mila biglietti venduti

Sarà praticamente vuoto il San Paolo per Napoli-Lipsia: soltanto 6mila biglietti venduti a due giorni dalla sfida.

Napoli-Lipsia non avrà di certo una gran cornice di pubblico: i tifosi partenopei sono ormai tutti concentrati sul campionato e, dopo l’affluenza molto deludente dell’ultima sfida interna di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, quando si registrarono appena 13mila presenti, potrebbe essere raggiunto il nuovo record negativo di presenze allo stadio proprio nei sedicesimi di andata di Europa League.

A due giorni dalla sfida si annunciano solo 6mila biglietti venduti, stando almeno a quanto pubblicato oggi da La Gazzetta dello Sport. Un’accoglienza fredda, quasi gelida, per il primo turno a eliminazione diretta che non ha mai stuzzicato le fantasie del popolo partenopeo se non nell’anno in cui si raggiunsero le semifinali con Benitez in panchina.