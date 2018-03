Allenamento pomeridiano: differenziato per Albiol e Hamsik

Il report dell’allenamento pomeridiano del Napoli: gruppi separati tra chi ha giocato e chi no, Hamsik e Albiol fanno differenziato.

Nell’allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno, gli azzurri preparano il match contro il Lipsia per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì al San Paolo (ore 21,05). La squadra si è divisa in due gruppi ed ha lavorato con il pallone dell’Europa League.

Chi ha giocato dall’inizio contro la Lazio ha svolto, sul campo 1, attivazione, allenamento aerobico e di seguito partitina con le porte piccole. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati su un circuito di forza e successivamente hanno disputato una partitina a campo ridotto.

Hamsik ha svolto la prima parte di lavoro col primo gruppo e poi ha fatto differenziato.

Differenziato sul campo per Albiol. Vlad Chiriches, che si era fermato nel corso dell’allenamento di rifinitura prima di Napoli-Lazio per un risentimento muscolare, oggi si è sottoposto ad esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro.