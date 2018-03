Distrazione muscolare per Chiriches. Non comunicati i tempi di recupero

La diagnosi dell’infortunio di Chiriches è di distrazione di primo grado. Non comunicati dal Napoli i tempi di recupero.

Vlad Chiriches si è fermato per una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. La diagnosi è stata confermata dalla SSC Napoli con un comunicato dopo l’allenamento pomeridiano del 12 Febbraio. Il difensore rumeno, che si era fermato nel corso dell’allenamento di rifinitura prima di Napoli-Lazio per un risentimento muscolare, oggi si è sottoposto ad esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro.

La SSC Napoli non ha comunicato i tempi di recupero: la tipologia dell’infortunio consiglia, nei casi standard, dalle due alle quattro settimane di stop. Molto dipenderà dall’entità dello stesso: il primo grado indica una localizzazione minima della lesione, e senza perdita di continuità del muscolo. È possibile che le condizioni di Chiriches vengano quindi monitorate giorno per giorno per comprendere quando il fastidio sarà completamente passato in modo da riprendere gli allenamenti.