Sarri potrebbe convocare Gianluca Gaetano per Napoli-Lipsia

Squalifiche e infortuni nella rosa azzurra fanno propendere per la convocazione del giovane talento Gaetano per giovedì sera contro il Lipsia.

Gianluca Gaetano potrebbe essere convocato da Sarri per la partita di giovedì contro l’RB Lipsia in Europa League. La notizia viene rilanciata stamattina dal Corriere dello Sport e trova in quanto successo nei giorni scorsi più di una motivazione: le squalifiche di Mertens e Machach limitano di molto le scelte in attacco, reparto in cui mister Sarri ha praticamente le scelte obbligate.

Col turnover ridotto all’osso per gli infortuni di Ghoulam e Chiriches, e con Milik ancora non pronto a giocare dopo il recupero dal secondo crociato in due anni, Sarri ha chiesto la presenza della Primavera a Castel Volturno per gli allenamenti di questa settimana, ed è più che probabile che almeno uno, se non due, dei giocatori provenienti dalla squadra allenata da Beoni possano essere nella lista dei convocati per giovedì sera.

Ovviamente il nome atteso è quello di Gianluca Gaetano, il giocatore che più di tutti ha messo in mostra il proprio talento nei mesi scorsi. Ma potrebbe essere parte della lista anche Zerbin: c’è solo da attendere l’elenco dei convocati di Sarri, dopo l’allenamento di giovedì mattina.