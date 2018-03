Biglietti Napoli-SPAL: prezzi in linea con le altre di campionato, in vendita da domani

Prezzi dei biglietti in linea con le altre di campionato per Napoli-Spal. La vendita parte solo domani.

Parte domani la vendita dei biglietti per Napoli–SPAL. La SSC Napoli ha preferito sovrapporre il meno possibile la vendita dei tagliandi per la partita di campionato con quella di Europa League, ritardando di molto l’emissione ufficiale per la sfida alla SPAL. La vendita infatti parte solo domani, alle ore 11.00 del 14 febbraio, con la partita che si disputerà il 18 alle ore 15.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket. Per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi :

Tribuna Posillipo € 65,00

Tribuna Nisida € 45,00

Tribuna Family € 15,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 30,00

Curve € 20,00

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) è possibile acquistare anche online con le consuete modalità. Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli e cliccare nelle sezioni “biglietti” o “insieme allo stadio”, oppure accedere direttamente dal banner “ ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.

Gli utenti saranno indirizzati al sito Listicket.com gruppo TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il biglietto caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card, Fan- Away o Fan Stadium Card. Da questa stagione sportiva i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) avranno l’opportunità di acquistare i tagliandi attraverso il Call Center.