Gulacsi: “In Germania si parla benissimo del Napoli. Reina importante per la mia crescita”

Péter Gulácsi, portiere dell’RB Lipsia, è stato intervistato oggi, a pochi giorni dalla sfida al Napoli in Europa League, su Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Queste le sue parole sintetizzate dalla nostra redazione per i propri lettori.

“Siamo in un buon momento di forma e stiamo meglio di settimana in settimana. L’Europa League per noi è molto importante, quest’anno abbiamo giocato la nostra prima Champions ed è stata una bella esperienza. Vogliamo tornarci, ma la vetrina internazionale della seconda competizione ci piace e vogliamo onorarla.

Cercheremo di ottenere un buon risultato a Napoli, sappiamo che sarà difficile. In Germania si parla benissimo degli azzurri, hanno un gioco spettacolare e ottime individualità. Ho giocato con Reina a Liverpool, siamo ancora amici e ci teniamo in contatto. Per me è stato una guida, arrivai piccolo ai Reds, è stato importante per la mia crescita, ho seguito la sua carriera e lo reputo un buon amico.

La Serie A è un campionato fantastico, ma col Lipsia sono felice e qui ho ancora un contratto lungo. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Leno è un giocatore importantissimo per il Bayer Leverkusen, e andrà ai mondiali con la Nazionale, un portiere di alto livello ormai da tanti anni, come Pepe del Napoli”.