Venerato: “Il Napoli cerca uno svincolato ma nessuno convince”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli è una squadra corta e in teoria dovrebbe correre meno. Nonostante macini grande gioco, copre tutto il campo in maniera ottimale.

Il Napoli vorrebbe prendere uno svincolato, ma non sa chi prendere perché ogni calciatore che Giuntoli sta valutando ha più contro che pro. Siqueira piace, ma non gioca da più di un anno. Paletta ha esperienza, ma vorrebbe delle garanzie anche per l’anno successivo mentre Milic è messo fisicamente meglio degli altri, ma tecnicamente è inferiore per esempio di Siqueira per cui il Napoli alla fine potrebbe anche pensare di continuare così”.