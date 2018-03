Tonelli, parla il papà: “Orgoglioso di mio figlio e dell’unione del gruppo”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pietro Tonelli, papà di Lorenzo Tonelli. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Sono orgoglioso della partita di Tonelli contro la Lazio, ma soprattutto dell’affetto che tutta la squadra ha riservato a mio figlio. Il Napoli è un gruppo di ragazzi sorprendenti ed è questo il segreto della squadra e che sta facendo la differenza. Lorenzo sta bene, è stata una lunga battaglia quella, ma alla fine l’ha vinta. Contro la Lazio il Napoli ha disputato una partita bellissima ed è stata ancora più bella dopo aver visto Fiorentina-Juventus.

Lorenzo è un ragazzo umile ed ha sempre creduto nel lavoro. Reina ha sempre detto che vedeva in Lorenzo un fratello, questo per dire che il Napoli non è solo un gruppo di calciatori, ma una famiglia. Vuole dare il suo contributo in questo finale di campionato e spero finalmente di venire al San Paolo a vederlo”.