Brignola: “Dopo il gol mi sono venuti i brividi, ringrazio il Benevento”

Enrico Brignola ha parlato ai microfoni di Ottopagine.it. L’attaccante del Benevento, cresciuto nelle giovanili della Roma, si è dichiarato molto emozionato dopo il gol segnato alla sua ex squadra. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “Il nostro primo tempo è stato molto buono ma nella ripresa è venuta fuori la qualità della Roma, purtroppo il mio gol è servito a poco.

La prestazione è stata positiva e non è colpa di nessuno. In fase di non possesso ci siamo schierati con il 4-1-4-1 mentre in fase di possesso palla facevo il trequartista insieme a Djuricic, alle spalle di Guilherme. È stato bello tornare in questo stadio e ringrazio il Benevento che mi ha dato questa possibilità. Dopo il gol mi sono venuti i brividi”.