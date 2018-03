Bergomi: “Il Napoli è una squadra matura, il gol di Callejon ha dato certezze”

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal del pomeriggio. L’ex calciatore ha parlato della sfida vinta dagli azzurri contro la Lazio ed analizzato la corsa scudetto. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET:

“Sabato la Lazio aveva messo bene la gara, perché nel primo tempo attaccava la profondità. Il Napoli è una squadra matura e il gol di Callejon ha dato certezze al Napoli e le ha tolte alla Lazio. Il secondo tempo è stato spettacolare, il Napoli attraverso il gioco ha dominato la gara.

Jorginho gioca in un ruolo non semplice: spesso è marcato a uomo, come accadde con Ilicic a Bergamo, ma ha preso letteralmente il centrocampo in mano. Il Napoli rimane la mia favorita per lo scudetto perché vedo grande motivazione ed attenzione, me lo hanno confermato anche i dirigenti dell’Atalanta, i quali hanno visto un Napoli attento a tutti i particolari”.