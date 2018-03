Il turnover di Sarri per Napoli-Lipsia: cambi obbligati con poche alternative

Sarri alle prese con la formazione per il Lipsia: spazio alle riserve, anche se non ce sono poi tante.

Il Napoli viaggia verso l’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League contro il Lipsia con la consapevolezza che la partita vedrà in campo una formazione con diversi cambi rispetto a quella tipicamente schierata da Sarri. La rosa corta, però, impone delle scelte in difesa e in attacco che non si discosteranno troppo dall’undici che viaggia a ritmi record in campionato.

Le squalifiche di Mertens e Machach, come ricordato da Sarri nella conferenza stampa dopogara contro la Lazio, limitano di molto le opzioni. In difesa poi, con Albiol che non può giocare ogni tre giorni, serve una scelta anche in ottica della sfida contro la SPAL di domenica: tutto dipenderà dalle capacità di recupero di Tonelli. Se l’ex Empoli fosse già in forma per giovedì, sarebbe schierato contro il Lipsia, diversamente sarà lo spagnolo a giocare in Europa League per poi lasciare il posto al compagno in campionato.

In rampa di lancio ci sono comunque Maggio per il ruolo di terzino destro, Ounas che sullo stesso esterno dovrebbe giocare in attacco con Callejon centravanti, e Diawara e Rog che dovrebbero prendere due delle tre maglie di centrocampo. Zielinski, Hamsik e Insigne si giocano altre due maglie sul lato sinistro del campo. Possibile l’utilizzo di Luigi Sepe tra i pali.