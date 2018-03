Caserta: “Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta. Nella ripresa grande reazione”

Caserta ha risposto alle domande dei giornalisti al termine di Fondi-Juve Stabia ed ha commentato la grande vittoria delle vespe con doppietta di Simeri

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara di Racing Fondi-Juve Stabia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Nel primo tempo la squadra non i è assolutamente piaciuta. Nel secondo tempo però è entrata in campo un’altra squadra come dimostrano le azioni di Mastalli, vicinissimo al gol in almeno due occasioni (centrato anche un palo) e si è avuta una grande reazione da parte dei miei giocatori. Una squadra arrembante che ha anche rischiato nel secondo tempo ma che ha meritato di portare a casa i tre punti che era l’obiettivo che ci eravamo prefissati e che è una vittoria importantissima per noi. Mi fa piacere per Simeri la sua doppietta importantissima oggi. Simeri è un ragazzo che si impegna tanto anche durante la settimana e che cerca di migliorare di partita in partita. Il ragazzo ha bisogno di sentire la fiducia dell’ambiente intorno a lui e le tante critiche che gli sono piovute addosso dopo la gara con la Paganese sicuramente non gli hanno fatto bene. Se gli facciamo sentire la fiducia di tutti, sicuramente lui farà grandi cose”.