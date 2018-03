Napoli secondo in Europa come media punti

La SSC Napoli pubblica sul suo account ufficiale Twitter, un’interessante classifica che mette in evidenza come la squadra azzurra sia in questo momento seconda tra tutte le squadre d’Europa come media punti. Ecco quanto evidenziato da Napolisoccer.Net: “Dopo lo 0-0 di Barcellona e Getafe, il Napoli è la seconda squadra d’Europa come media punti con 2,62 a partita, dietro solo al Manchester City a 2,67. Al terzo posto il Barcellona con 2,57. Complimenti ! #ForzaNapoliSempre”.

