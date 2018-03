Younes: “Non importa cosa accadrà in futuro, sono curioso di saperlo”

Amin Younes tergiversa sul proprio futuro in un’intervista concessa ad Ajax TV.

Che Amin Younes sia in equilibrio su un filo rispetto a quello che sarà il proprio futuro non è una novità: i fatti parlano di un contratto firmato con il Napoli a partire da luglio prossimo e di alcune altre dichiarazioni in cui il calciatore affermava di non essere certo rispetto al suo approdo in azzurro. Stavolta l’esterno offensivo è maggiormente cauto, in un’intervista concessa alla tv ufficiale del suo club, l’Ajax, nella quale dichiara di essere concentrato solo sul presente e sul tornare in forma per essere disponibile per la prima squadra. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Mi sono allenato bene e continuerò a farlo per ritrovare la miglior condizione fisica. Sono felice di essere qui, l’Ajax è una squadra speciale per me. Non importa quello che succederà in futuro, questo club per me resterà speciale. Sono curioso di sapere cosa accadrà in futuro ma ora l’unico obiettivo è vincere il campionato”.