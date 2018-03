Callejon verso il Mondiale: ieri un preparatore della Spagna al San Paolo

José Callejon potrebbe essere protagonista al prossimo Mondiale: ieri è stato visionato da un preparatore della nazionale spagnola.

Come riferisce il quotidiano sportivo spagnolo AS, ieri allo Stadio San Paolo era presente in tribuna uno dei preparatori della Spagna, per visionare le prove dei calciatori azzurri in vista delle convocazioni per le amichevoli di Marzo ma, ancor di più, per valutare le prestazioni degli stessi in vista del Mondiale di Russia 2018.

E sicuramente il preparatore sarà rimasto colpito dalla prestazione di Callejon, migliore in campo praticamente per tutte le pagelle e autore di una prova generosa e di grandissima qualità. L’esterno offensivo potrebbe essere quindi tra i protagonisti della prossima Coppa del Mondo insieme a Pepe Reina, praticamente sicuro terzo portiere della selezione iberica.