La SPAL conferma la fiducia a Semplici verso la sfida al Napoli

Le voci di esonero per l’allenatore della SPAL Semplici non sono state seguite dai fatti: tecnico confermato.

Ci sarà ancora Leonardo Semplici alla guida della SPAL quando, domenica prossima al San Paolo, la squadra ferrarese arriverà al San Paolo per sfidare il Napoli. Dopo lo 0-4 subito dagli estensi ieri ad opera del Milan, si erano rincorse voci di esonero per l’allenatore protagonista della storica promozione della SPAL in Serie A.

Sembra che la dirigenza biancazzurra, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, abbia sondato diversi tecnici di spessore, come Reja. Guidolin e De Biasi, ma tutti avrebbero declinato l’offerta perché non convinti del progetto tecnico. La fiducia a Semplici sarebbe quindi stata confermata, ma potrebbe essere anche legata ai risultati nelle prossime sfide: dopo la sfida al Napoli, la squadra affronterà Crotone, Bologna e Sassuolo – una serie decisiva per il futuro della società.