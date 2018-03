Hamsik: “Vittoria dedicata a Ghoulam. Lo staff medico farà il massimo per il mio mal di schiena”

Hamsik ha commentato la grande vittoria degli azzurri di ieri sera contro la Lazio sul proprio sito ufficiale

Il centrocampista e capitano del Napoli, Marek Hamsik, è intervenuto sul proprio sito ufficiale per commentare la grande vittoria degli azzurri di ieri sera per 4-1 contro la Lazio. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Sapevamo di affrontare un duello molto difficile. La Lazio era la terza e aveva perso le precedenti due partite. La squadra romana è molto buona, il che è stato confermato nel primo tempo. La squadra ha fatto una grande partita nel secondo tempo. Dedichiamo la vittoria a Ghoulam. Siamo dispiaciuti per l’infortunio, abbiamo giocato anche per lui. Ho avvertito dolore alla schiena e con Sarri abbiamo deciso di restare negli spogliatoi. Quanto starò fuori? Lo staff medico farà il massimo”.