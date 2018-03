Racing Fondi-Juve Stabia 1-2. Vespe corsare a Fondi grazie al ritrovato bomber Simeri: decisivo Melara

A Fondi bella vittoria della Juve Stabia in rimonta per 1-2: all’autogol di Viola, risponde Simeri con una doppietta. Decisiva la mossa Melara nel finale

Al “Purificato” di Fondi, Racing Fondi e Juve Stabia con opposte esigenze di classifica, il Fondi impelagato nella lotta per evitare i playout e le vespe all’ultimo posto disponibile dei playoff, si affrontano e scendono in campo con le seguenti formazioni ufficiali:

Racing Fondi: Elezaj, Quaini, Addessi, De Martino, Ricciardi, Vastola, Galasso, Lazzari, Mangraviti, Corvia, Paparusso. A disp: Cojocaru, Pompei, Maldini, Vasco, Pezone, Corticchia, Mastropietro, Stikas, Telloni, Ciotola, Nolè, Sakaj. All. Sanderra.

Juve Stabia: Branduani, Nava, Marzorati, Bachini, Crialese, Mastalli, Viola, D’Auria, Sorrentino, Strefezza, Paponi. A disp: Bacci, Pezzella, Dentice, Allievi, Vicente, Simeri, Redolfi, Matute, Canotto, Franchini, Calò, Melara.

La Juve Stabia di Caserta e Ferrara sempre fedele al suo ormai consolidato 4-2-3-1 con le importanti novità di D’Auria e Sorrentino, in gol la settimana scorsa contro la Paganese, in campo dal primo minuto al posto di Canotto e Simeri che partono dalla panchina.

Il primo birivido della gara è a fabore del Fondi con un bel sinistro dal limite di Addessi su cui si supera Branduani, smanacciando in angolo. La risposta è una bell’incursione di Paponi su cui para senza problemi Elezaj.

Al minuto 18 prima svolta importantissima della gara: da calcio d’angolo battuto dalla sinistra dell’attacco del Fondi, grosso errore di Branduani che esce a vuoto, nel tentativo di rinviare Viola mette nella propria porta per il più classico degli autogol e il vantaggio del Racing Fondi.

Nei primi 25 minuti della gara, approccio delle vespe alla gara che sembra errato in considerazione del fatto che il Racing sembra molto più vivo sul terreno di gioco e la Juve Stabia sembra soffrire molto gli attacchi della squadra avversaria. Il solo Strefezza sembra in giornata e comunque pericolo costante per la retroguardia del Racing.

La reazione della Juve Stabia al vantaggio del Fondi si concretizza in una bell’azione al 30°: da Crialese cross da sinistra, assist di Sorrentino per Strefezza che di destro mette di pochissimo a lato.

Nella prima frazione di gioco con pochissime emozioni, che termina con il vantaggio del Fondi per effetto dell’autogol molto sfortunato di Viola, sembra non funzionare il terzetto di trequartisti costituito da D’Auria, Sorrentino e Strefezza, con i primi due molto in ombra, mentre Addessi del Racing è una scheggia impazzita nel cuore della difesa gialloblù con le vespe che non riescono a contrastarlo in alcun modo e dal suo piede sono partite tutte le azioni più pericolose del Racing Fondi nel primo tempo. Una Juve Stabia brutta, senza mordente e soprattutto senza gioco quella vista nel primo tempo con il Fondi che è andato in vantaggio in modo molto fortunoso ma occorre dire che l’unica squadra che ha fatto qualcosa per vincere e conquistare i 3 punti in paio nel primo tempo è stato solo il Racing e non certamente la Juve Stabia di mister Caserta.

Nella ripresa entrano nella Juve Stabia Canotto e Vicente, escono Sorrentino e D’Auria che avevano convinto molto poco nella prima frazione di gioco, e mister Caserta passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 per rinvigorire le speranze delle vespe di ripristinare il risultato di parità. Ad inizio ripresa subito Mastalli si vede ribattere da un grande intervento del portiere Elezaj la possibilità dell’1-1. Al 52° bella serpentina di Paponi in area e passaggio al centro per Mastalli che quasi sulla linea di porta non riesce a ribadire in rete. Juve Stabia che però preme alla ricerca del pareggio e sembra una squadra trasformata rispetto al primo tempo.

Al 59° Juve Stabia sfortunatissima: da Viola dalla sinistra cross perfetto per Mastalli che in girata al volo di sinistro colpisce il palo alla destra di Elezaj. Sei minuti più tardi bel tiro di Viola dal limite su sponda di Paponi ma Elezaj fa buona guardia.

Al 70° esce Strefezza, entra Melara, un cambio solo di uomini con il modulo tattico che non cambia e resta 4-3-3 per le vespe di Caserta e Ferrara. Tre minuti più tardi entra Simeri ed esce Viola e Caserta torna al 4-2-3-1 con cui aveva iniziato la partita. Al 76° altra azione clamorosamente fallita dalle vespe di Castellammare dopo quella di Mastalli. Ripartenza di Melara, ottimo passaggio al centro per Simeri che fallisce una grande occasione facendosi parare il tiro da Elezaj.

Un minuto dopo arriva il meritatissimo pareggio della Juve Stabia. Al 78° infatti cross al centro dell’area di rigore, la palla perviene a Simeri che si gira molto bene col tacco, e di punta di destro colpisce imparabilmente per Elezaj per l’1-1 della Juve Stabia. Quattro minuti più tardi è il Fondi a far gridare al gol con un siluro dai 35 metri di Vasco che colpisce in pieno la traversa.

Nel finale succede di tutto: c’è prima la traversa di Corvia al minuto 87, la seconda per il Fondi, e sul ribaltamento dell’azione la Juve Stabia va meritatamente in vantaggio: ancora uno scatenato Melara, ex Benevento, a fare la differenza sulla fascia destra e a mettere un cioccolatino al centro per Simeri che di testa batte imparabilmente Elezaj per il 2-1 delle vespe di Castellammare. Grande riscatto per l’attaccante Simeri, uscito tra le lacrime dopo il pareggio 1-1 con la Paganese, gara in cui l’attaccante napoletano aveva fallito due clamorose occasioni ed era stato beccato dal pubblico stabiese.

Decisiva la mossa dell’ingresso di Melara di mister Caserta che permette alla Juve Stabia di ribaltare completamente il risultato per le vespe e di centrare così la prima vittoria del 2018 delle vespe. Ad un primo tempo abulico dei ragazzi del duo Caserta-Ferrara, ha fatto riscontro una grande ripresa in cui un grande Melara che ha fatto davvero la differenza nella ripresa, ha propiziato entrambi i gol del ritrovato Simeri. Ora la Juve Stabia è attesa dal match interno di domenica 18 febbraio contro il Bisceglie alle ore 16:30. Il sogno playoff continua…