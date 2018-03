Partita proibitiva sulla carta quella che attendeva il Giugliano questa mattina e nonostante la sconfitta i Tigrotti escono a testa altissima. Afragolese-FC Giugliano: 1-0

Afragolese-Giugliano: 1-0, questo il risultato con la quale si è chiusa la gara valevole per la 21° giornata del campionato Eccellenza.

Giugliano che ha visto l’esordio del terzo allenatore stagionale, Mimì Gargiulo, il vecchio Lupo chiamato a raddrizzare un’annata sfortunata.

Il risultato è stato molto più che bugiardo, perchè i gialloblù hanno espresso il miglior calcio dell’intero campionato, ma ancora una volta la buona sorte ha girato le spalle ai Tigrotti.

Ci si aspettava di vedere una squadra (il Giugliano), rintanato nella propria metà campo per cercare di limitare i danni contro una corazzata come l’Afragolese.

Invece pronti via e Tigrotti riversati in attacco per cercare il vantaggio.

Si è rivisto in porta Navarra, mentre in attacco Tarallo preferito a Grezio e l’esperta punta è stato forse il migliore in campo.

Al 7′ prima incredibile occasione per i gialloblù. Stop e girata improvvisa di Tarallo, che si è stampata sulla traversa interna per poi ritornare in campo.

Un minuto dopo è stato Bacio Terracino ad avere la palla per il vantaggio, ma a tu per tu con Scarano si è fatto respingere il tiro.

Giugliano assoluto padrone del campo e al 14′ è arrivata la seconda traversa. Punizione perfetta calciata da Vitagliano con la palla che ha baciato l’incrocio dei pali.

Il monologo non si è fermato e l’Afragolese completamente in balia dell’avversario, si è vista salvare da una decisione dubbia della terna arbitrale.

Lancio dalla trequarti, l’incerto Scarano si è fatto scavalcare dalla traiettoria e Tarallo anticipando un difensore ha deposito in rete al 16′. Ma la gioia del numero 9 giuglianese è durata pochi secondi.

Il guardalinee ha segnalato un fuorigioco più che dubbio, che ha lasciato di stucco tutto la staff dei Tigrotti.

Nemmeno questa beffa ha fermato il Giugliano, che grazie alla mole di lavoro di Tarallo, alle geometrie di Vitagliano e la grinta del resto del gruppo, ha continuato a mettere alle corde i padroni di casa.

Al 18′ terza traversa! Punizione dal limite calciata da Pianese con la sfera che ha colpito la parte alta della trasversale prima di perdersi sul fondo.

Al 25′ è arrivata forse la svolta in negativo per i Tigrotti. Pizza è stato costretto a lasciare il campo per infortunio a causa di un colpo involontario ricevuto dal proprio capitano Castaldo.

Gargiulo a quel punto non ha schierato il sostituto ideale Gravina, ma ha scelto di inserire Cirino dirottando Barone in difesa, ruolo non suo.

Dopo pochi minuti è arrivato il gol vittoria dei padroni di casa. Cross dalla destra e bomber Incoronato ha travolto in elevazione lo stesso Barone battendo Navarra al 31′.

La rete inaspettata ha inevitabilmente avuto risvolti psicologici negativi sul Giugliano, che non è riuscito più a rendersi pericoloso.

Ad inizio ripresa secondo cambio forzato per Gargiulo, che è stato costretto a tirare fuori Tarallo inserendo al suo posto il grande escluso di giornata Grezio.

Proprio di Grezio è stata l’unica occasione di tutta la ripresa; al 69′ diagonale del Cobra respinto da Scarano e poi spiazzato in angolo.

Per il resto è stata brava l’Afragolese ad addormentare il ritmo del gioco con il suo possesso palla fino al triplice fischio.

Seconda sconfitta consecutiva del Giugliano, ma con tantissimi spunti positivi in vista del prosieguo della stagione.

Squadra sicura e libera mentalmente come non la si era mai vista, che è stata frenata solo dai pali.

Contro il Real Forio sarà un vero scontro diretto che varrà più dei tre punti, ma la prestazione di oggi fa ben sperare la squadra di Sestile, che dovrà fare a meno di Castaldo diffidato, ammonito e quindi squalificato.

Patrizio Annunziata