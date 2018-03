Probabili formazioni di Roma-Benevento: Di Francesco con gli uomini contati

Il Benevento, dopo la buona prestazione offerta contro il Napoli, cerca l’impresa a Roma. Dzeko è in dubbio ma dovrebbe farcela.

Roma e Benevento si affrontano nel posticipo della 24a giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per raggiungere gli obiettivi stagionali. La Roma è reduce dal successo sul campo del Verona grazie al gol di Under sul quale in tanti scommettono possa diventare un top player. Il Benevento ha perso nel turno precedente contro la capolista Napoli ma ha offerto una prestazione più che dignitosa e messo spesso in difficoltà gli azzurri durante la gara. I nuovi innesti nello scacchiere di De Zerbi si stanno rivelando preziosi.

Roma

Di Francesco con tanti dubbi di formazione. Assenza pesanti tra le quali: Gonalons, Pellegrini, Nainggolan. Dzeko in forte dubbio a causa di noie muscolari. Probabile un cambio di modulo, Eusebio dovrebbe passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 vista la sola disponibilità di Strootman che farà coppia con l’adattato Gerson nei due centrali di centrocampo. Novità in attacco: c’è Defrel con Under ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Benevento

I nuovi acquisti del presidente Vigorito stanno trovando la forma migliore. De Zerbi sta inserendo pian piano calciatori che possono consentire un grande salto di qualità. La prestazione offerta contro il Napoli ha lanciato un chiaro segnale al campionato: i sanniti sono quasi spacciati ma ci proveranno con tutte le loro forze a salvarsi. Coda ritorna negli undici titolari al centro dell’attacco mentre Sagna dovrebbe iniziare dalla panchina. Conferma per Puggioni in porta.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, Gerson; Under El Shaarawy, Defrel; Dzeko. All: Di Francesco

Benevento (4-3-3): Puggioni, Letizia, Djimsiti, Costa, Venuti; Memushaj, Sandro, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme. All: De Zerbi