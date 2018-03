Gazzetta: “Nella notte di Sanremo non manca l’acuto della città più musicale d’Italia”

Anche la Gazzetta dello Sport saluta nell’edizione odierna la grande vittoria degli azzurri di ieri sera al San Paolo in rimonta per 4-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Di seguito quanto pubblicato sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Nella notte del Festival di Sanremo poteva mancare l’acuto della città più musicale d’Italia? Napoli spedisce in cielo le sue note, do-re-mi-fa, e recapita alla Juve un messaggio di risposta che contiene una sfida: noi ci siamo, e ci saremo, fino alla fine. Dopo la vittoria bianconera a Firenze, la squadra di Sarri torna a mettere il muso davanti e si riprende la vetta della classifica: un punto di vantaggio è poco, d’accordo, le trappole sul percorso non mancano, ma intanto, se lo scontro diretto con la Juve ci fosse domani, il Napoli avrebbe due risultati utili su tre. L’impressione è che proprio la partitissima, in programma allo Stadium a metà aprile, sarà la resa dei conti finale. Non si vedono, in questo momento, avversari in grado di impensierire i due fuggitivi: soltanto gli impegni europei potrebbero infastidire la scalata”.