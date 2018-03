SKY – Siqueira, possibile periodo di prova al Napoli

Siqueira, possibile periodo di prova al Napoli. L’ex calciatore dell’Atletico Madrid sarebbe un obiettivo del Napoli per sostituire Ghoulam dopo l’infortunio

Guilherme Siqueira potrebbe essere ingaggiato dal Napoli per questa seconda parte della stagione dopo l’infortunio rimediato da Ghoulam con la frattura della rotula del ginocchio destro. La ricerca del Napoli tra i calciatori svincolati avrebbe fatto ricadere la scelta proprio sull’ex Atletico Madrid che tuttavia è fermo da aprile 2017. Di seguito quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: “Napoli alla ricerca di una soluzione per la fascia sinistra, con Ghoulam out causa infortunio; e nonostante non sia più periodo di calciomercato il club azzurro comunque si guarda intorno, tra gli svincolati. Diversi i nomi che possono fare al caso del Napoli, tra i quali c’è anche quello di Guilherme Siqueira. Il classe 1986 è svincolato da settembre e ha giocato l’ultima partita ufficiale con il Valencia ad aprile 2017. Per lui l’idea del club azzurro sarebbe quella che porta ad un iniziale periodo di prova – secondo quanto raccolto dagli inviati di SkySport al San Paolo – per capire come sta e dunque quali sono le sue condizioni, tenendo conto da quanto non gioca”.