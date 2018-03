Il Corriere dello Sport dedica ampissimo spazio alla vittoria in rimonta del Napoli sulla Lazio con una ripresa giocata ad altissimi livelli. La squadra azzurra ha dominato la scena dopo aver tremato al gol in avio di De Vrij, tanto da far esclamare: “Incanta Napoli”. Continua la corsa scudetto in testa alla classifica.