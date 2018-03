Mario Rui: “Il gol è di Zielinski, non mio. Sono stati due giorni da incubo per noi”

Il difensore sinistro del Napoli, Mario Rui, è intervenuto in mixed zone al termine di Napoli-Lazio. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Il gol è di Zielinski perchè fortunatamente l’ha deviata e abbiamo fatto gol. Non sarebbe andato in porta il mio tiro. Sono stati due giorni da incubo perchè Ghoulam era appena rientrato e da un momento all’altro poteva tornare a giocare. Una mazzata a livello mentale per tutti noi. L’abbiamo dedicata a lui e a Chiriches che si è fatto male stamattina. Per me è una grandissima soddisfazione, entrare in questo gruppo è molto facile, mi sento come se fossi qui da una vita. Il testa a testa con la Juve? Di questo non parliamo, noi continuiamo a lottare e i conti si faranno alla fine con la Juve. Il gol di callejon è stato importantissimo perchè nel primo tempo ha prevalso la loro fisicità. Nel secondo tempo ha prevalso il nostro gioco e non c’è stata partita con la Lazio”.