“Quadri” Napoli-Lazio: il migliore e il peggiore azzurro secondo la Redazione

Altra vittoria in rimonta del Napoli grazie ad una ripresa sontuosa che ha certificato ancora una volta la forza di questa squadra e soprattutto l’affiatamento del gruppo, tutti uniti per dedicare il successo a Ghoulam. Alcuni Redattori di NapoliSoccer.NET hanno rilasciato i loro personali giudizi sul migliore e il peggiore azzurro sceso in campo.

Il Migliore: Callejon – “L’intelligenza tattica di Josè Maria Callejon a volte appare veramente imbarazzante. Così anche stavolta mentre le ombre sembravano prendere il sopravvento, lui con movimento d’astuzia su Lulic beffa Strakosha e riaccende le luci sulla partita degli azzurri. L’esterno iberico poi mette lo zampino anche nella rete del vantaggio che piega definitivamente le velleità laziali e permette al Napoli di riprendere con fiducia in mano la gara nuovamente la testa della classifica”.

Il Peggiore: Reina – “E’ sicuramente l’anima di questo gruppo ed anche un.leader come lui commette errori. Quello di stasera arriva dopo solo tre minuti, poteva uscire su palla alta e non lo fa offrendo a De Vrij l’occasione del vantaggio, mettendo così a rischio primato e risultato che volge a favore degli avversari. La Lazio sale di autostima e disputa un primo tempo coi fiocchi: sontuoso Savic, una spina nel fianco Immobile, atleticità e fisicità con i biancazzurri a far un sol boccone del Napoli… fino al pareggio di Callejon. Poi comincia la partita del Napoli”. (Antonello Greco)

Il Migliore: Insigne – “Sarebbe facile dire Callejon, che segna la rete del pari e propizia la seconda rete, o Zielinski, che è stato protagonista del terzo e quarto gol. Tuttavia la palma del migliore va a Lorenzo Insigne, il quale è stata una costante spina nel fianco della Lazio, anche se alla lunga cala un po’, ma soprattutto è stato il calciatore che nel momento di difficoltà del Napoli è stato il più attivo e pericoloso”.

Il Peggiore: Hamsik – “All’intervallo è uscito a causa di problema fisico. Al suo posto è entrato Zielinski, che ha inciso in positivo sulla gara. Tuttavia nei primi 45 minuti vuoi il problema fisico, vuoi che la squadra era in difficoltà, è stato praticamente inesistente. Per questo motivo dietro la lavagna finisce lui”. (Vincenzo Capano)

Il Migliore: Hysaj – “Oggi l’albanese é stato devastante sulla corsia di competenza. Preciso nella fase difensiva ed esplosivo in quella offensiva. Inoltre ci ha fatto vedere anche un discreto controllo nei dribbling”.

Il Peggiore: Reina – “Il portiere non ha lavorato molto stasera, ma il gol subito lo penalizza, l’impressione che non ha avuto il giusto riflesso questa volta per evitare il gol”. (Alessandro Scetta)

Il Migliore: Callejon – “Lo spagnolo ha scacciato via i fantasmi di una partita che si era messa male con una delle sue infilate e poi nella ripresa ha provocato l’autorete che ha definitivamente sbloccato la gara del Napoli. Oltre a questo i soliti ripiegamenti e i tanti km percorsi gli sono serviti per la meritata standing ovation al momento della sostituzione”.

Il Peggiore: Hamsik – “Dispiace segnalare il capitano, che in silenzio come nel suo stile è sceso in campo con un forte dolore alla schiena, che infatti lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nell’intervallo, ma la gara della squadra è stata meravigliosa nella ripresa e il comandante Marek non ne ha preso parte”. (Patrizio Annunziata)