La SSC Napoli: “L’Otto volante azzurro si alza altissimo nel cielo del San Paolo”

La SSC Napoli ha così commentato sul proprio sito ufficiale la grande vittoria degli azzurri contro la Lazio per 4-1 di stasera: “Napoli-Lazio 4×4. All’Olimpico come al San Paolo. All’andata come al ritorno. Da settembre a febbraio. E sempre in rimonta bissando la quaterna. Finì 4-1 la prima, finisce 4-1 la seconda. L’Otto volante azzurro si alza altissimo nel cielo del San Paolo. In mezzora travolgente e sensazionale, il Napoli sorpassa e ribalta l’Aquila laziale. E’ l’ottavo successo consecutivo della Falange di Sarri che marcia spedita senza macchia e senza paura da 2 mesi. Callejon festeggia in anticipo il giorno del suo compleanno, Mario Rui celebra il battesimo, Mertens infila la sua quinta perla in 4 partite. L’artista fiammingo ha impresso sempre la sua griffe d’autore da quando è finita la sosta invernale. La febbre del sabato sera scatena il delirio di Fuorigrotta che accompagna con un boato infinito un match di emozioni e spettacolo. Il Napoli si rimette davanti a tutti in campionato. Con in testa un sogno meraviglioso…”.