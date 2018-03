Sarri: “Nel primo tempo molto nervosismo, nella ripresa abbiamo fatto benissimo”

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Lazio. le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.net: “Abbiamo fatto un primo tempo con più nervosismo del solito e senza giocare il nostro calcio. L’abbiamo messa sul piano fisico dove loro sono superiori. L’obiettivo era tornare a giocare il nostro calcio e lo abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo. Nell’intervallo ero molto calmo con la squadra. Mi sono arrabbiato per l’espulsione perchè quello di Milinkovic era cartellino rosso e non giallo. Sono curioso di leggere cosa ha scritto l’arbitro sulla mia espulsione. La VAR è una sperimentazione, speriamo di migliorarla in futuro.

Abbiamo fatto un mese in cui ci siamo allenati con continuità e abbiamo fatto un paio di gare in cui abbiamo pagato i carichi di lavoro. E ora ne incominciamo a trarre beneficio. Sul nervosismo ha influito la settimana difficile con il gravissimo nuovo infortunio di Ghoulam. Stamattina si è infortunato anche Chiriches e un pò abbiamo sofferto in questi ultimi giorni.

Mario Rui? Sta crescendo enormemente. veniva da una stagione in cui aveva fatto solo due gare. E’ un giocatore rapido forte nell’uno contro uno, buono in fase difensiva, ma non ha la forza dirompente di Ghoulam soprattutto in fase offensiva.

Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo. Ho avuto la fortuna di vederlo dall’alto e mi ha dato molto gusto. Io ero su dall’alto e stavo fumando. Noi cerchiamo di stare avulsi dalle sensazioni che ci arrivano dall’esterno sia in positivo che in negativo. Il notro pubblico è molto maturo da questo punto di vista”.