Parolo: “Nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare da squadra”

Il centrocampista della Lazio, Parolo, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Lazio. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare da squadra, e quando il Napoli trova spazi diventa devastante. Le grandi squadre non mollano mai e sono sempre concentrate, non siamo rimasti concentrati e dobbiamo fare mea culpa. Col Napoli non si possono fare solo 45 minuti, bisogna sempre essere sul pezzo ed aiutarsi l’uno con l’altro perchè altrimenti si va in sofferenza come è capitato a noi stasera. Chi pensava che il terzo posto si potesse ottenere a gennaio, pensava ad un’utopia, un sogno assolutamente irrealizzabile. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ricominciare dall’Europa League. Felipe Anderson? Dobbiamo lavorare con la nostra testa e su quello che ci chiede il mister, dobbiamo ricompattarci e ritrovare un equilibrio al nostro interno”.