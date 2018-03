Napoli-Lazio vista dal tifoso: un secondo tempo… alla playstation!

Napoli-Lazio di ieri sera nel racconto del nostro cronista-tifoso Gianluca Tantillo.

Chapeau Napoli! Che bello che sei! Var o non Var, dove gli altri vincono con il dubbio, il Napoli vince e convince con il gioco, l’unica cosa che veramente conta nel calcio. Napoli-Lazio 4-1… e sapete che c’è? Siamo ancora primi!

Partita dura, molto dura al San Paolo, come se non bastasse la settimana difficile che si è abbattuta sugli azzurri falcidiati dagli infortuni. Da quello grave, purtroppo, capitato a Ghoulam che rivedrà il campo nella prossima stagione, a quelli che hanno escluso dalla gara sia Albiol che Chiriches. Sarri si affida a Tonelli alla prima stagionale e ad un acciaccato Mertens in attacco. La Lazio è arrivata al San Paolo grintosa, con una cattiveria agonistica che in più di un’occasione è sembrata ai limiti del regolamento. Tanti i falli, molti di questi duri sia per le caviglie dei giocatori azzurri sia da accettare, visto che raramente sono stati sanzionati. Anzi, l’unico rosso mostrato dall’arbitro nel p.t. è stato per Sarri, reo solamente di essersi scandalizzato per tanta permissività.

Lazio che però è stata anche brava a far indietreggiare il Napoli e a trovare il gol del vantaggio dopo pochi minuti. Una punizione forse fin troppo severa per la squadra di casa che, però, non è nuova a questi cali di tensione ad inizio gara. Con il passare dei minuti gli azzurri si riprendono, provano ad offendere ma gli spazi sono molto chiusi. Solo una grande giocata di Jorginho piega il pressing laziale. Intuizione geniale per Callejon che scappa sul filo del fuorigioco e fulmina Strakosha. Si va a riposo sull’1-1.

La ripresa vale da sola il prezzo del biglietto e sicuramente avrà offerto uno spettacolo che tutti gli appassionati di calcio, anche non di fede azzurra, avranno apprezzato. Se nel primo tempo la Lazio si era fatta preferire al Napoli per grinta e organizzazione del gioco, centrato, però, solo a spezzare quello altrui e a badare al non prenderle, nella ripresa il Napoli è un inno alla gioia.

Pronti via e in pochi minuti si va addirittura sul 3-1. Si, due gol in rapida successione. Prima l’autogol di Wallace, poi la conclusione di Mario Rui toccata in modo determinante da Zielinski subentrato al posto di un altro acciaccato, Hamsik. È un Napoli straripante che strapazza l’iniziale grinta laziale che dagli spogliatoi era uscita già con le bombole d’ossigeno dopo le energie sprecate nei primi 45 minuti. Da sottolineare la prova dei due esterni difensivi, Hysaj e Mario Rui. Soprattutto quest’ultimo, dopo il nuovo infortunio di Ghoulam ha offerto una grande prova, come a dire: “Napoli, conta pure su di me!”.

Poi c’è stato il quarto gol. Un’azione che meriterebbe un articolo a parte, per la bellezza e la classe con cui è arrivato. Mario Rui ruba palla sulla trequarti, scambio con Zielinski, da questi a Jorginho e poi ancora per il polacco. Tutto di prima, con Zielinski che entra in area di rigore, doppia finta, scavetto in mezzo a due giocatori per servire l’accorrente Mertens, tocco d’esterno di prima e morbido sull’uscita del portiere e palla che lentamente va a depositarsi dentro la porta. Possiamo assicuravi che è difficile fare un’azione così anche alla Playstation. Meraviglie di un Napoli sempre più targato Sarri e sempre più convinto di sé. Continua così. Il calcio è questo!