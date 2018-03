Inzaghi: “Nel secondo tempo non siamo scesi in campo. Decisivo il pari di Callejon”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Lazio. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Nel secondo tempo è successo che non siamo entrati in campo e col Napoli lo paghi. Dopo un buon primo tempo abbiamo preso il gol nel finale che è stato decisivo. Non siamo stati più squadra nella ripresa. Una squadra come la nostra è già capitato di andare sotto e abbiamo sempre avuto una reazione. Stasera non abbiamo avuto reazione. Dobbiamo analizzare e ripartire a cominciare da giovedì in Europa League. Nel primo tempo abbiamo dato pochi spazi al Napoli, Jorginho era sempre pressato da Milinkovic, i loro terzini venivano sempre marcati, poi una volta preso il pari ne abbiamo risentito e questo è inaccettabile.

Più che un calo fisico, non siamo riusciti ad assorbire il gol di Callejon. Con un primo tempo così bene avremmo dovuto chiudere in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo pagato il pareggio e quando vieni a Napoli devi stare attento sempre per 95 minuti e non siamo riusciti a farlo ed è inaccettabile. Ciò che mi preme più ora è cercare di capire il nostro secondo tempo. In questi due anni e mezzo abbiamo pagato qualche frazione di gioco ma mai un tempo intero e col Napoli non te lo puoi permettere.

Cutrone? Somiglia più a Pippo Inzaghi, è un attaccante da area di rigore con un futuro roseo davanti, sperando che sia anche un importante giocatore per la nostra nazionale del futuro”.