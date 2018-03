Napoli-Lazio: 4-1. Rimonta spettacolare da dedicare a Ghoulam

Un infortunio ha scosso il Napoli in questi giorni, quello di Faouzi Ghoulam e i compagni con una spettacolare rimonta gli hanno dedicato la vittoria. Napoli-Lazio: 4-1

Napoli-Lazio: 4-1, risultato venuto fuori da una partita spettacolare, che ha visto gli azzurri trionfare.

Gara molto temuta quella contro la Lazio terza forza del campionato soprattutto per la settimana non facile che l’ha preceduta in casa partenopea.

Hysaj colpito dalla febbre si è potuto allenare pochissimo; Albiol bloccato da un infortunio muscolare; Mertens alle prese con i postumi dell distorsione alla caviglia.

Una notizia però ha scosso tutto l’ambiente e cioè il nuovo infortunio capitato a Ghoulam, che ha riportato la frattura della rotula del ginocchio destro.

L’algerino era ormai prossimo al rientro dopo l’intervento ai legamenti quando ha dovuto dire definitivamente a questa stagione.

I suoi compagni di squadra nel nome di un gruppo sempre unitissimo, sono scesi in campo indossando tutti la sua maglietta, cioè la numero 31!

Sarri si è visto costretto a schierare poi Tonelli titolare dopo un anno di assenza, perchè in mattinata si è fermato anche Chiriches ed Hamsik da grande capitano e in silenzio come sempre, è sceso in campo con un forte mal di schiena.

La gara è iniziata nel peggiore dei modi per gli azzurri con la Lazio già in vantaggio al 3′ con De Vrij, che ha sorpreso la difesa ancora in rodaggio insaccando di suola un cross di Immobile.

La formazione di Inzaghi ha così potuto gestire la partita nel modo più congeniale, mettendola sul piano fisico guidata da un sontuoso Milinkovic-Savic e con una difesa alta e corta.

Per più di mezz’ora il Napoli ha fatto una fatica immane a costruire gioco e gli unici brividi a Strakosha li ha fatti venire Insigne con azioni personali.

Ma quando i biancocelesti si sono sentiti sicuri di chiudere il primo tempo in vantaggio è arrivata l’illuminazione azzurra.

Jorginho ha imbeccato alle spalle della linea difensiva Callejon, che ha stoppato la sfera con eleganza e trafitto l’estremo difensore al 43′.

Rete importantissima per il prosieguo della partita, perchè ha ridato morale al Napoli e tolto certezze alla Lazio.

Ad inizio ripresa gli azzurri si sono ripresentati in campo senza Hamsik (e solo allora si è saputo del suo infortunio ndr), al suo posto Zielinski.

La squadra partenopea è partita subito col piglio giusto cancellando i primi 45 minuti, che hanno visto anche Sarri essere allontanato dal campo da Banti perchè troppo nervoso.

Si è rivisto il Napoli spumeggiante e fantasioso delle migliori giornate, che ha messo alle corde la Lazio non lasciandola mai uscire dalla propria metà campo.

Vicinissimo al vantaggio per due volte sempre Insigne, ma per il talento napoletano la porta è sembrata stregata.

Al 54′ è arrivato però il gol del sorpasso. Cross teso di Callejon dalla destra e Wallace nel tentativo di anticipare gli attaccanti azzurri ha infilato il proprio portiere.

Due minuti e partita in ghiaccio. Tiro dalla distanza di Mario Rui deviato con un polpaccio da Zielinski per il 3-1 al 56′.

Apoteosi al San Paolo con ogni rete festeggiata da tutta la squadra mostrando alle telecamere sempre e solo il numero 31 per dedicare a Ghoulam la vittoria.

Napoli padrone assoluto della gara con la Lazio ormai sulle gambe che non è riuscita a fermare l’onda anomala che nel secondo tempo l’ha rivoltata.

Il punto esclamativo su una ripresa pazzesca per gioco e intensità è stato messo al 73′.

Azione tutta di prima partita dalla propria metà campo e finalizzata da Mertens, che ha spinto in rete un delizioso assist di Zielinski.

Altra partita in cassaforte e ancora una volta in rimonta di una squadra che dimostra una sicurezza disarmante.

Il Napoli ormai riesce ad essere più forte delle avversità ed a reagire senza subire contraccolpi.

Lo spirito del gruppo è più unico che raro e tutti si sacrificano per il bene comune, è un’orchestra che suona all’unisono (altro che circo).

La vetta della classifica è ancora azzurra ed il sogno continua……..#ForzaNapoliSempre

Patrizio Annunziata