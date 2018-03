Callejon: “Questa vittoria è per Ghoulam. Lavoriamo per un sogno che abbiamo in testa”

L’attaccante spagnolo del Napoli, Callejon, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Napoli-Lazio, terminata con la strepitosa vittoria degli azzurri per 4-1. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Questa partita è per Ghoulam. Questa è una famiglia, lavoriamo tutti per un sogno che abbiamo in testa. Abbiamo giocato alla morte fino alla fine mettendo tutto in campo fino all’ultimo momento. Il gol del pari sul finire del primo tempo è stato importantissimo. Sull’espulsione di Sarri è meglio che vada fuori lui che noi in campo. Noi siamo lì, stiamo lavorando per un sogno che abbiamo in testa. Dobbiamo continuare così lavorando tutti i giorni fino alla fine del campionato. Dal primo giorno che siamo arrivati in ritiro ci siamo messi in testa di lavorare bene per arrivare fino in fondo. Lavoriamo per restare lì e continuare a vincere e alla fine vedremo chi sarà in testa”.