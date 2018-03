Allan al 45°: “Troppo nervosismo. Nella ripresa più ordinati per vincere la gara”

Il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan, è intervenuto a Mediaset Premium al termine del primo tempo di Napoli-Lazio che vede le due squadre andare al riposo sul punteggio di 1-1 per effetto delle reti di De Vrji e Callejon. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Troppo nervosismo in campo ma abbiamo anche giocato mezzora molto bene. E’ una gara importante per entrambe le squadre. Nel secondo tempo più ordinati e tranquilli per vincere questa gara. Non dobbiamo mollare niente, bisogna tornare in campo tranquilli per vincere questa partita”.