Sarri alla stampa: “L’infortunio di Ghoulam ci ha fatto male, siamo pochi. Metterò cuore e anima in questa squadra”

La conferenza stampa di Maurizio Sarri al termine di Napoli-Lazio.

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa del San Paolo al termine di Napoli-Lazio. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Penso che nel secondo tempo abbiamo usato più cervello che nel primo. nel primo tempo abbiamo fatto una partita fisica che era più consona a loro. L’obiettivo era tornare a far valere la tecnica in velocità, sulla quale avevamo qualcosa in più.

L’infortunio di Ghoulam ci ha fatto male dal punto di vista morale ed emotivo, e oggi si è fatto male Chiriches, una cosa di poco rilievo. Insieme al goal iniziale queste cose ci hanno innervosito

Qualche problema a livello numerico lo abbiamo, è innegabile. Anche in allenamento, nelle esercitazioni, non possiamo fare tutto quello che ci serve perché siamo in pochi. Come è vero e forte il dubbio che ci sia un giocatore svincolato che possa essere pronto in dieci giorni. Se c’è qualcosa Giuntoli lo trova, se non c’è non staremo a lamentarci.

Tonelli, dopo che l’anno scorso ha fatto un solo mese di salute, ha ripetuto anche quest’anno. E’ un mese che è uscito da una situazione difficile. Per essere al debutto ha fatto una partita di buon livello. Ha qualità fisiche e caratteriali e può darci molto, deve migliorare tecnicamente per esser inserito al meglio nel gruppo. Giovedì saremo pochi, non ci sono Mertens e Machach, vediamo quanti se ne possono cambiare. Albiol non può giocare due partite in tre giorni, Tonelli ha avuto problemi di sovraccarichi, è la prima settimana che fa le doppie. Se esce bene dalla gara si può riproporre.

Che si potesse verificare la situazione di giocare dopo la Juve era prevedibile, ho solo espresso una critica, era chiaro che facendo la Champions fosse così. C’erano un paio di opportunità perché non fosse sempre così. Non dobbiamo avere ripercussioni, dobbiamo abituarci.

Hamsik ha accusato qualche problema alla schiena nel primo tempo. Nell’intervallo abbiamo deciso di andare alla sostituzione per non aggravare la situazione. Non posso dare a qualcuno quello che non ho, a questa gente che chiede lo Scudetto e che ho nel cuore, posso solo dare la mia anima, perché io in questa squadra metterò anima e cuore. Non so se sarà sufficiente, ma lo farò.

La soluzione della palla a scavalcare la difesa era una delle soluzioni preparate ma nel primo tempo ci abbiamo provato da troppo lontano. Se il passaggio è di un secondo è meno difendibile, e questo ci ha dato un problema secondario: non siamo abituati a giocare sulle seconde palle e spesso si conquistano per aggressività e fisicità. E la Lazio in questo forse ci è superiore”.